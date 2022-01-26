Шеф-повар Малышев рассказал, как выбрать качественную томатную пасту

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Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, как выбрать качественную томатную пасту.

По его словам, кетчуп и томатная паста — это одни из самых часто подделываемых в России продуктов. Доля томатов в поддельной пасте невелика, а основу составляют фруктово-яблочные компоненты.

Точно сказать, что перед вами подделка, можно только по результатам лабораторных исследований, отметил кулинар. Однако нужно при покупке как минимум обращать внимание на цвет и консистенцию содержимого банки.

Хорошая томатная паста должна быть насыщенного бурого цвета. Также она должна быть густой.

— Если у вас в банке там какая-то жижа непонятного, розового даже, я бы сказал, цвета — это на 100 процентов подкрашенное фруктовое пюре, — отметил повар в комментарии «Царьграду».

Эксперт добавил, что сегодня все сложнее купить качественные продукты. Например, оливковое масло часто разбавляют подсолнечным, а мясо и рыбу подкрашивают.

До этого технолог рассказала, как отличить некачественную колбасу. Специалист отметила, что иногда на мясном полуфабрикате между мышечными волокнами можно увидеть рыхлое вещество. Такой продукт явно является не самым качественным.