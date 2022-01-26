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Педиатр высказался против перевода школьников на дистанционное обучение из-за «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Педиатр высказался против перевода школьников на дистанционное обучение из-за «омикрона»
Фото: edu.gov.ru

Педиатр Игорь Кашаба высказался против перевода школьников на дистанционное обучение из-за вспышки «омикрона». По его мнению, подобные меры не принесут никакого эффекта.

Врач отметил, что некоторые школы страны частично вернулись к удаленному обучению на волне распространения «омикрона», но это ненужная мера. Он указал, что большинство носителей «омикрона» — бессимптомные. Это значит, что заболевание не развивается.

— Поэтому меры профилактики как минимум запоздали. Если школьники заболевают, их просто отправляют на домашний уход. Для этого не требуется закрывать школы, — пояснил специалист в комментарии «Царьграду».

Он добавил, что из 46 мутаций «омикрона», которые были определены, 30 касались S-белка. В результате он потерял свою патогенность. Таким образом, новый штамм после долгих мутаций приобрел характер обычного ОРЗ.

26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов о переводе школьников на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.

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