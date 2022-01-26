Песков ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционку

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не знают о планах перевода школ на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Насколько мне известно, таких планов нет, — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что подобные вопросы решаются в оперативном штабе правительства, передает РИА Новости.

Недавно заместитель президента РАО, академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что переводить работников на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции можно порекомендовать уже сейчас, однако это нельзя назвать локдауном.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 19 856 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 657 человек, еще 12 226 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 28 197 пациентов.