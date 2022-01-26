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В России выявили 74 692 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 74 692 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 26 января, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 19 856 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 657 человек, еще 12 226 были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 28 197 пациентов.

В России выявили 74 692 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране за последнее время вырос до 64,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 21 января. Лидерство по уровню иммунитета сохраняют Севастополь, Петербург, Карелия и Чукотка, уточнила она. Близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская и Липецкая области, Тува, а также Пензенская и Орловская области, добавила вице-премьер.

До этого глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России идут разработка и клинические исследования нескольких новых препаратов для лечения коронавируса. Препараты, включенные в рекомендации ведомства по лечению COVID-19, используются против штаммов «дельта» и «омикрон», уточнил он.

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