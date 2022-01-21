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Уровень коллективного иммунитета вырос в России до 64,4 процента

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Уровень коллективного иммунитета вырос в России до 64,4 процента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России вырос до 64,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 21 января.

— По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4 процента, — рассказала представитель правительства.

Лидерство по уровню иммунитета сохраняют Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка, уточнила она. Близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская и Липецкая области, Тува, а также Пензенская и Орловская области, добавила вице-премьер.

Штамм «омикрон», как предупредила она, интенсивно распространяется и может стать доминирующим. Если человек привился или переболел полгода назад, стоит прийти в прививочный пункт, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

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