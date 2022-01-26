«Амазонка»: Самбурская опубликовала откровенные фотографии в купальнике

Фото: instagram/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская поделилась откровенными фотографиями в купальнике. Снимки она выложила на своей странице в Instagram.

На фото Самбурская позирует в розовом купальнике и кепке в своем номере. Актриса успела побывать в Доминикане.

— Среда – самый прекрасный день, чтобы нагло и дерзко ворваться в инстаграм через месяц отсутствия, — пишет она в своем личном блоге.

Самбурская также уточнила, что в Доминикану она возвращаться не желает, а после прилета на Родину успела переболеть коронавирусом. Фанаты актрисы не смогли удержаться от комплиментов и заполонили комментарии под публикацией возгласами о прекрасной фигуре модели.

«Фигурка просто бомба», «Вы прелесть!», «Амазонка», — восторгаются фанаты в Instagram.

27 июля 2021 года Самбурская показала подписчикам свой новый наряд для прогулок. На этот раз актриса выбрала эффектный топ с открытым декольте и джинсы. Артистка призналась, что вместе со своим другом будет делать пранки. Фолловеры обратили внимание на откровенный топ Самбурской и оставили множество комплиментов под фото.