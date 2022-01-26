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МИД допустил перезахоронение советского разведчика Зорге в России

Иван Юминов

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МИД допустил перезахоронение советского разведчика Зорге в России
Фото: РИА Новости

Россия добивается от Японии решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в среду, 26 января.

— Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды, — рассказал министр.

Сохранность могилы разведчика находилась под угрозой, но посольство России приняло участие в ее спасении, подчеркнул он. Работа по сохранению памятников советским солдатам, в том числе в Восточной Европе, ведется в штатном режиме, приводит слова Лаврова ТАСС.

Немецкий коммунист Зорге по заданию СССР прибыл в Японию в 1933 году. Ему удалось создать эффективную сеть сбора информации, он также пользовался доверием посольства Германии в Токио.

Разведчик смог одним из первых сообщить о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Особую ценность представляли и его данные о том, что Япония отказалась вступать в войну против СССР в 1941 году.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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