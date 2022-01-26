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«Красивый вид во всех смыслах»: Бузова поделилась откровенными фотографиями с отдыха

Георгий Соланович

Общество
«Красивый вид во всех смыслах»: Бузова поделилась откровенными фотографиями с отдыха
Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась с публикой фотографиями своего отдыха из Африки. Снимки она выложила на своей странице в Instagram.

На фото видно, как телеведущая стоит в ярко-красном купальнике рядом с бассейном. За ней виднеется панорама города.

— Пусть так будет всегда. Офигенное начало года, — написала блогер в Instagram.

Фанаты Бузовой оценили не только красивый вид, но и прекрасную фигуру телеведущей. Они засыпали комментарии под публикацией восторженными возгласами.

«Какой красивый вид, во всех смыслах», «Ох, ноги», «Какая фигура!», — делают комплименты подписчики.

26 января мать Ольги Бузовой объяснила, почему не ждет внуков. По ее словам, это неэтично, и родители не должны давать детям советы в этом вопросе. Мать телеведущей отметила, что ее дочери вместе со своими партнерами должны принять это важное решение о рождении ребенка, а обсуждать эту тему с родителями не стоит.

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