«Красивый вид во всех смыслах»: Бузова поделилась откровенными фотографиями с отдыха
Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась с публикой фотографиями своего отдыха из Африки. Снимки она выложила на своей странице в Instagram.
На фото видно, как телеведущая стоит в ярко-красном купальнике рядом с бассейном. За ней виднеется панорама города.
— Пусть так будет всегда. Офигенное начало года, — написала блогер в Instagram.
Фанаты Бузовой оценили не только красивый вид, но и прекрасную фигуру телеведущей. Они засыпали комментарии под публикацией восторженными возгласами.
«Какой красивый вид, во всех смыслах», «Ох, ноги», «Какая фигура!», — делают комплименты подписчики.
26 января мать Ольги Бузовой объяснила, почему не ждет внуков. По ее словам, это неэтично, и родители не должны давать детям советы в этом вопросе. Мать телеведущей отметила, что ее дочери вместе со своими партнерами должны принять это важное решение о рождении ребенка, а обсуждать эту тему с родителями не стоит.