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«Все хорошо»: появились подробности состояния болеющего COVID-19 Басилашвили

Евгений Белоусов

Общество
«Все хорошо»: появились подробности состояния болеющего COVID-19 Басилашвили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Второй раз заболевший коронавирусом актер Олег Басилашвили лечится дома, а само заболевание переносит легко. Об этом он сам рассказал в среду, 26 января.

По словам актера, его состояние после обнаружения заболевания не ухудшилось. Сам Басилашвили это связывает с тем, что успел до этого вовремя вакцинироваться.

— Все в порядке. Все хорошо, — цитирует актера Пятый канал.

О том, что 87-летний актер второй раз заболел COVID-19 стало известно 20 января. По данным СМИ, в последнее время актер находился на своей даче под Санкт-Петербургом. Сам Басилашвили считает, что болезнь ему кто-то мог «привезти».

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ (1956 г.) стал работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас — Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом»). С 1959 года — актер Большого драматического театра.

До этого сообщалось, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева также заразилась коронавирусом после возвращения из Южной Америки. Там звезда отдыхала вместе со своей семьей и блогером Эльдаром Джараховым.

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