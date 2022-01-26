Названы города Подмосковья, которые чаще всего посещали пассажиры ЦППК на выходных

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ЦППК проанализировала данные пассажиропотока и определила пятерку подмосковных городов, куда жители столицы предпочитают отправляться в выходные дни.

Лидером стал Сергиев Посад. В пятницы и субботы прошлого года в этот подмосковный город отправились на электропоездах ЦППК почти три миллиона человек. Главной туристической достопримечательностью города является Троице-Сергиева лавра.

Кроме того, путешественники в городе посещают Сергиево-Посадский музей-заповедник и усадьбу Абрамцево.

В топ-5 самых популярных городов области для посещения на выходных вошли также Дмитров, Истра, Коломна, Серпухов.

Во всех популярных среди туристов городах Московской области железнодорожная инфраструктура отличается удобным расположением. Добраться от станций до исторического центра городов в большинстве городов можно пешком, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что ЦППК отремонтирует восемь железнодорожных станций в Подмосковье в 2022 году. В планах на этот год капитальный ремонт одной платформы на станции «Снегири», платформы на станции «Чехов», одной платформы в Кореневе и двух в Орехово-Зуеве.