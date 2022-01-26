Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы города Подмосковья, которые чаще всего посещали пассажиры ЦППК на выходных

Ирина Игнатенко

Общество
Названы города Подмосковья, которые чаще всего посещали пассажиры ЦППК на выходных
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

ЦППК проанализировала данные пассажиропотока и определила пятерку подмосковных городов, куда жители столицы предпочитают отправляться в выходные дни.

Лидером стал Сергиев Посад. В пятницы и субботы прошлого года в этот подмосковный город отправились на электропоездах ЦППК почти три миллиона человек. Главной туристической достопримечательностью города является Троице-Сергиева лавра.

Кроме того, путешественники в городе посещают Сергиево-Посадский музей-заповедник и усадьбу Абрамцево.

В топ-5 самых популярных городов области для посещения на выходных вошли также Дмитров, Истра, Коломна, Серпухов.

Во всех популярных среди туристов городах Московской области железнодорожная инфраструктура отличается удобным расположением. Добраться от станций до исторического центра городов в большинстве городов можно пешком, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что ЦППК отремонтирует восемь железнодорожных станций в Подмосковье в 2022 году. В планах на этот год капитальный ремонт одной платформы на станции «Снегири», платформы на станции «Чехов», одной платформы в Кореневе и двух в Орехово-Зуеве.

Читайте также:
Подмосковье Сергиев Посад ЦППК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте