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«Что ты такая худенькая?»: Фанаты удивились худобе Грачевской

Георгий Соланович

Общество
«Что ты такая худенькая?»: Фанаты удивились худобе Грачевской
Фото: Краснова Александра / ITAR-TASS

Телеведущая Анна Грачевская поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Снимки она выложила у себя в Instagram.

Телезвезда решила отдохнуть в теплых краях и вместе с дочерью от своего бывшего мужа Бориса Грачевского улетела в Таиланд. Грачевская с радостью делиться своими фотографиями, однако этот снимок публика восприняла с осторожностью – фанатов удивила чрезмерная худоба телеведущей.

«Ноги – это жесть!», «Мышц нет», «Анна, что ты такая худенькая, анорексия?», — написали подписчики в Instagram.

Некоторые фанаты все-таки отважились поддержать Грачевскую и сделали несколько комплиментов, однако абсолютное большинство посоветовало телеведущей набрать вес.

14 января вдова Бориса Грачевского не смогла сдержать слез во время открытия памятника мужу. Анна Грачевская тогда добавила, что дочь Грачевского тяжело переживает смерть отца.

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