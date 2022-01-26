Диетолог рассказал, что четверть населения России страдает от ожирения

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Проблемы с избыточной массой тела имеют больше половины россиян, а четверть из них страдают от ожирения. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности академик РАН Виктор Тутельян в среду, 26 января.

Эксперт привел в пример данные регулярных систематических эпидемиологических исследований в разных регионах страны. По статистике где-то 55 процентов населения имеют и избыточную массу тела, и ожирение. Из них высшую форму избыточной массы тела за счет жира имеют 25-26 процентов, сообщил эксперт эфире программы «Поздняков» на канале НТВ.

Эксперт также выразил беспокойство фактом наличия избыточной массы тела у детей.

— Плохо то, что растет ожирение у детей. В разных группах по-разному, но где-то уже с двух лет выявляем детей с избыточной массой тела и ожирением, — сказал диетолог.

По его словам, это происходит из-за избытка пищи или неправильного рациона. Число людей с избыточной массой тела увеличилось из-за пандемии коронавируса. Многие стали меньше двигаться и больше есть. По словам диетолога, переедание также может быть связано с нервным напряжением и скукой. Поэтому медиками были разработаны специальные методические рекомендации для предотвращения проблемы.

Эксперт напомнил, что для того, чтобы иметь довольно сильный адаптационный потенциал и невосприимчивость к неблагоприятным фактором окружающей среды, организму требуется получать необходимые элементы, пишет ТАСС.

— С пищей мы получаем порядка 170-200 химических соединений, из которых, наверное, полсотни незаменимые. Если дефицит глубокий и долгий, то вплоть до летального исхода, — пояснил Виктор Тутельян.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что набору веса могут способствовать привычки, которые вырабатываются во время приема пищи.