На долю «омикрона» приходится 80 процентов случаев коронавируса в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На долю омикрона приходится 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом в Москве. Об этом в среду, 26 января, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации.

— Такое цунами новых случаев выявления коронавирусной инфекцией и в нашей стране, и в других странах связано с приходом нового штамма «омикрон». На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80 процентов вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — рассказала заммэра.

Она добавила, что дополнительные ограничения в Москве будут вводить в зависимости от того, как справляется медицинская система города. На данный момент к росту числа госпитализаций власти московские власти готовы. Порядка 42 процентов больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве свободны.

Кроме того, отметила Ракова, кроме коронавируса в Москве растет заболеваемость ОРВИ.

— В Москве растёт не только заболеваемость коронавирусной инфекцией, но и другими сезонными инфекциям ОРВИ и гриппа. За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по другим ОРВИ выросла в пять раз, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

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Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступают в силу с 26 января.