Сотрудники ГИБДД задержали блогера-лихача в Москве после дерзких заездов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Правоохранители задержали в Москве блогера, который выкладывал в интернете видео о том, как нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в среду, 26 января.

— Инспекторами Первого отдельного специализированного батальона ДПС при участии сотрудников Центра управления столичной Госавтоинспекции задержан водитель, публично демонстрировавший в сети Интернет нарушения им правил дорожного движения, создающие угрозу жизни и здоровью других людей, — рассказала правоохранитель.

Видео: МВД Медиа

Личность задержанного удалось установить в ходе мониторинга социальных сетей. Данные о его передвижениях передали экипажам ДПС, а после этого его автомобиль ВАЗ-2107 был обнаружен и остановлен.

По данным Волк, юноша уже привлекался в 2021 году к административной ответственности 21 раз.

На этот раз, в отношении блогера-лихача составлено семь административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Машину блогера поместили на спецстоянку, а его номера были изъяты. В итоге нарушителя арестовали на 11 суток, приводит слова Волк «МВД Медиа».

Сводка ГИБДД

24 января в столичной ГИБДД сообщили, что на минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.