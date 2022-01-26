В Госдуме предложили установить минимальный гарантированный оклад шахтера

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, устанавливающий минимальный гарантированный государством оклад шахтера, внесли в Госдуму. Об этом в среду, 26 января, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, фракция предлагает установить минимальный гарантированный государством оклад горняков в размере не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Российской Федерации.

Миронов подчеркнул, что на сегодняшний день эта сумма составляет 26 052 рубля. На сегодняшний день, отметил Миронов, владельцы шахт могут устанавливать сотрудникам любой оклад. Никакими документами он не регламентируется.

— Если решение будет принято, то, соответственно, у шахтеров существенно увеличатся премиальные, доплаты, надбавки, выплаты за переработку, и по итогам месяца они начнут получать на руки существенно больше денег, чем сейчас, — написал он в своем Telegram-канале.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову подготовить предложения по оценке эффективности работы комитетов нижней палаты парламента. По его словам, в настоящее время нагрузка между комитетами распределяется неравномерно.

Из-за увеличения количества комитетов правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итоги работы, подчеркнул спикер.