Володин поручил ввести систему оценки эффективности работы комитетов Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 18 января, поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову подготовить предложения по оценке эффективности работы комитетов ГД.

По его словам, в настоящее время нагрузка между комитетами распределяется неравномерно.

— ...Так как комитетов стало больше — правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итог работы, — сказал спикер Госдумы.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день более 70 процентов законопроектов распределены между 10 комитетами, а остальные 30 процентов — между остальными 22-мя, передает агентство городских новостей «Москва».

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что обновление состава депутатов Госдумы идет ей на пользу.

21 сентября в ЦИК сообщили, что партия «Единая Россия» получила в новом созыве Госдумы 324 места. Места для КПРФ увеличились с 42 до 57, а для «Справедливой России» — с 23 до 27. ЛДПР снизила свое присутствие в Госдуме с 39 до 21 места. Партия «Новые люди» впервые получила 13 мест в Госдуме. Также по одному месту получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.