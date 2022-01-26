Депутаты расскажут о главных проблемах Подмосковья в ходе брифинга
В пресс-центре «Радио 1» 27 января состоится брифинг, посвященный реализации проекта «Штаб депутатов 120 округа»: работа, задачи и результаты.
Среди спикеров мероприятия депутаты Госдумы Сергей Колунов, Сергей Маликов, Татьяна Сердюкова, Сергей Сретинский и другие.
Законодатели расскажут, как реализуется новый формат приема граждан, как решаются и будут решаться проблемы строительства социальных объектов, здравоохранения, экологии, а также обсудят другие вопросы, которые волнуют жителей области.
Проект #штабДепутатов120округа – оперативный штаб федеральных, региональных и муниципальных депутатов 120 избирательного округа Подмосковья. Проект организован по предложению и поддержке Московской областной Думы.
Штаб осуществляет контроль исполнения обращений жителей региона и поручений местных властей.
Брифинг пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице радиостанции в социальных сетях.
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