В Подмосковье рассказали о формировании программы благоустройства дворов

Программа благоустройства дворов на этот год в Московской области будет сформирована после проведения закупок и уточнения смет. В ближайший месяц власти определят адресный перечень дворов, где пройдут работы по благоустройству. Об этом сообщила руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

По ее словам, за прошлый год сильно подорожали материалы — металл, дерево и пока сложно точно озвучить объем работ.

— Сейчас будут проходить закупочные процедуры, и пока в каждом муниципальном образовании не проведена закупка, сложно сказать, какой будет объем работ, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что программа по благоустройству дворов действует в Московской области уже несколько лет, но в последние два года темпы работ были снижены из-за пандемии коронавируса. Часть средств из этой программы была переведена на медицинские нужды.

До этого сообщалось, что территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро дополнительно благоустроят в 2022 году.