Назад в 90-е: мужчина лишился золотой цепочки, гуляя на юго-востоке Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина украл золотую цепь у москвича, брызнув ему в лицо из газового баллончика. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД в среду, 26 января.

— Полицейскими установлено, что злоумышленник совместно с неустановленным лицом на Рязанском проспекте напал на мужчину, брызнув ему в лицо из газового баллончика, сорвал с шеи золотую цепочку с крестом и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний безработный приезжий. Цепь он успел продать.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции разыскивают его соучастника.

25 января сообщалось, что контролеры метро Москвы оказали помощь в задержании пары, которая находилась в федеральном розыске. В ходе проверочных мероприятий на станции «Котельники» сотрудники метро остановили пассажиров, которые зашли в подземку без защитных масок.

В ходе составления протоколов выяснилось, что они находятся в федеральном розыске. После этого подозреваемых задержали и отправили в отдел полиции.