Подмосковье получит еще 335 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19

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Московская область получит еще 335 миллиона рублей на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Правительство выделило денежные средства из резервного фонда.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

На выделенные денежные средства будут закуплены препараты для лечения пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Также сообщается, что доставка медикаментов на дом больным с коронавирусной инфекцией действует уже в 14 округах Московской области. Накануне она была организована еще в восьми муниципалитетах. Это Пушкино, Домодедово, Балашиха, Подольск, Сергиев Посад, Чехов, Раменское и Ступино, сообщает издание «Вести Подмосковья».

25 января стало известно, что специалисты провели более 14,5 миллиона ПЦР-тестов в Подмосковье с начала пандемии коронавирусной инфекции. В областном Минздраве отметили, что ежедневно региональные врачи проводят порядка 38,5 тысячи таких исследований.