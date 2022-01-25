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Почти 15 миллионов ПЦР-тестов провели в Московской области с начала пандемии COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Почти 15 миллионов ПЦР-тестов провели в Московской области с начала пандемии COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты провели более 14,5 миллиона ПЦР-тестов в Подмосковье с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что ежедневно региональные врачи проводят порядка 38,5 тысячи таких исследований.

— Всего в регионе работает 14 гослабораторий и выполняется порядка 38,5 тысячи исследований в сутки. При необходимости это количество может быть увеличено до 70 тысяч исследований, — приводятся в сообщении слова главы Министерства здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

До этого стало известно, что число выездных бригад для пациентов на дому в Подмосковье выросло на 85 процентов, а количество кабинетов неотложной помощи — в 2,5 раза. Всего в регионе обслуживают вызовы на дому 1,5 тысячи бригад медицинских специалистов. Неделю назад на вызовы выезжали 800 бригад.

Накануне детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе.

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