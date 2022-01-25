Количество выездных медбригад увеличили на 85 процентов в Подмосковье

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Число выездных бригад для пациентов на дому в Московской области выросло на 85 процентов, а количество кабинетов неотложной помощи — в 2,5 раза, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Всего в регионе обслуживают вызовы на дому 1,5 тысячи бригад медицинских специалистов. Неделю назад на вызовы выезжали 800 бригад.

Кроме того, в области расширили географию доставки лекарств пациентам с коронавирусом: если неделю назад она была доступна в шести городских округах, с понедельника к ним прибавилось еще восемь.

При получении положительного результата ПЦР врач назначает курс лечения, и курьер в течение суток привозит необходимые лекарственные препараты.

За последние дни число вызовов врача на дом выросло в области на 57 процентов, вызовов скорой — на 30 процентов.

Накануне детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе.