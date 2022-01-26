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Роспотребнадзор выявил нарушения на 144 московских объектах

Василий Плиткин

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Роспотребнадзор выявил нарушения на 144 московских объектах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московское управление Роспотребнадзора выявило нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции на 144 городских объектах с начала 2022 года. Об этом сообщили на сайте ведомства в среду, 26 января.

Проверки прошли в спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, а также в хостелах, медицинских организациях и транспорте.

— С начала года специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве проведено 693 проверки и мониторинговых обследований, в ходе которых нарушения установлены на 144 объектах, — говорится в сообщении.

По фактам нарушений возбуждены административные дела, а общая сумма штрафов составляет 2,5 миллиона рублей. Работа 40 объектов приостановлена в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

— Следует отметить, что часть нарушений руководителями объектов устраняется в ходе проверок, и это обстоятельство в качестве смягчающего учитывается при оформлении административных материалов, — уточняет столичное управление.

Также Роскомнадзор напоминает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, остается сложной, поэтому они призывают соблюдать простые противоэпидемические правила.

В Москве более 90 процентов пассажиров столичного метрополитена соблюдают требования санитарных врачей на перронах и в вагонах.

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