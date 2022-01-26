Пассажиры метро стали ответственнее соблюдать масочный режим в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уже более 90 процентов пассажиров столичного метрополитена соблюдают требования санитарных врачей на перронах и в вагонах. Об этом Вечерней Москве в среду, 26 января, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, из-за нестабильной ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в Москве было принято решение усилить проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе города. Особое внимание уделяется контролю в вагонах и на перронах метро.

— Сейчас все больше пассажиров понимают насколько важно придерживаться простых профилактических правил, число граждан, соблюдающих масочный режим в вагонах и на перронах метро, стремительно растет, по нашим оценкам, их уже более 90 процентов, — рассказал Султанов.

Он также подчеркнул, что до 99 процентов пассажиров заходят в метро в средствах защиты. За соблюдением предписаний Роспотребнадзора следят контролеры, количество которых было увеличено на 50 процентов. К работе также были привлечены сотрудники из других подразделений. На сегодняшний день контроль за соблюдением требований санитарных врачей обеспечивают почти 700 сотрудников ведомства.

Кроме того, с начала 2022 года в московском транспорте уже было выявлено более 30 тысяч нарушений масочного режима.

— Мы призываем всех пассажиров с уважением относиться к здоровью друг друга. Надевайте маски правильно, при входе в транспорт и оставайтесь в них до конца поездки, — заключил руководитель ГКУ.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.