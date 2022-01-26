Мужчина взял в долг у онлайн-знакомой почти 900 тысяч рублей и скрылся

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Москвичка одолжила онлайн-знакомому почти 900 тысяч рублей, после чего он скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД в среду, 26 января.

— В столичную полицию обратилась 46-летняя гражданка, которая сообщила, что мужчина, с которым она познакомилась через сеть интернет, не возвращает ей долг, а это почти 900 тысяч рублей. Предварительно установлено, что заявительница общалась с гражданином в одном из мессенджеров, — говорится в сообщении.

Подозреваемый, как уточняется, иногда брал у нее в долг деньги, которые затем обещал вернуть. Однако, получив соответствующее требование с ее стороны, он перестал выходить на связь.

Полицейским вскоре удалось его задержать, им оказался ранее судимый 31-летний приезжий. Деньгами фигурант дела распорядился по собственному усмотрению.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, отмечает «МВД Медиа».

19 января сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковского счета в подмосковных Химках. По предварительным данным, 30-летний сотрудник одного из банков воспользовался личной информацией клиента и получил доступ к его счету. В результате злоумышленник похитил более четырех миллионов рублей.