Мужчина похитил более четырех миллионов рублей с банковского счета в Химках

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковского счета в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Московской области в среду, 19 января.

По предварительным данным следствия, 30-летний сотрудник одного из банков воспользовался личной информацией о потерпевшем и получил доступ к его счету. В результате злоумышленник похитил более четырех миллионов рублей.

Ему вменяют статью «Кража».

Ход расследования данного дела региональная Прокуратура поставила на особый контроль, говорится в сообщении.

Во вторник, 18 января, в Подмосковье полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей. Задержанными оказались жители одной из республик Закавказья 45 и 33 лет. Они вносили фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей в банкоматы на территории городского округа Домодедово. Таким образом, аферисты зачислили на свой счет свыше 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенник похитил у пенсионерки из Орехово-Зуева 200 тысяч рублей, представившись ее больным внуком. Жертвой преступления стала 82-летняя женщина.