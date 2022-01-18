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Мошенники украли 3,5 миллиона рублей, внося в подмосковные банкоматы фальшивые купюры

Илья Ашуров

Происшествия
Мошенники украли 3,5 миллиона рублей, внося в подмосковные банкоматы фальшивые купюры
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, городской округ Домодедово Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанными оказались жители одной из республик Закавказья 45 и 33 лет. Они вносили фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей в банкоматы на территории городского округа Домодедово. Таким образом, аферисты зачислили на свой счет свыше 3,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленников.

— При проведении обысков в их квартирах обнаружены и изъяты банковские карты, три ноутбука, 10 мобильных телефонов, одежда и обувь, предположительно используемые при совершении преступления, — заключила Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что мошенник похитил у пенсионерки из Орехово-Зуева 200 тысяч рублей, представившись ее больным внуком. Жертвой преступления стала 82-летняя женщина.

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