Мошенник похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей, представившись ее внуком

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Мошенники похитили у пенсионерки из Орехово-Зуева 200 тысяч рублей, один из них представился ее внуком. Об этом во вторник, 18 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, жертвой преступления стала 82-летняя женщина. Мошенники позвонили ей на домашний телефон.

— Из больницы звонит мне внук: «Бабушка я в больнице. Мне плохо. Мне нужны деньги». Я спрашиваю: «Сколько?». Он: «Мне надо 200 тысяч, ты передай другу», — рассказала потерпевшая.

Испуганная пенсионерка сама назвала свой адрес, а затем передала указанную сумму приехавшему курьеру. Только после этого она позвонила своему настоящему внуку и узнала, что с ним все в порядке, а она стала жертвой мошенников.

Спустя некоторое время полиции удалось задержать курьера — ранее судимого за грабеж жителя Тверской области.

— Задержанный пояснил, что знал о противоправном характере своих действий. Согласно криминальной схеме, он должен был приезжать по указанным ему адресам, забирать у пенсионеров денежные средства и передавать их сообщнику, — заключила Волк.

Правоохранители продолжают розыск остальных участников преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что полиция задержала 17-летнего подростка, который представился юристом и выманил 57 тысяч рублей у пенсионерки.