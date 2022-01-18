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Представившийся юристом подросток выманил 57 тысяч рублей у пенсионерки в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Представившийся юристом подросток выманил 57 тысяч рублей у пенсионерки в Москве
Фото: moscow-live

В Москве задержали 17-летнего молодого человека, которого подозревают в мошенническом хищении 57 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции установили, что подросток несколько раз звонил 80-летней женщине, навязывая ей юридические услуги и убеждая, что поможет вернуть потерянные ранее деньги. За свои услуги злоумышленник попросил 115 тысяч рублей, но пенсионерка сообщила, что сможет заплатить только 57 тысяч рублей. Фигурант дела согласился и сказал, что приедет к ней домой для составления договора на оказание услуг и их оплату.

В это же время пожилая москвичка рассказала о случившемся своим близким, которые и обратились в правоохранительные органы. Сразу после передачи денег подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Видео: МВД России по Москве

Дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Пронина направлено в суд. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении двух мошенников, похитивших у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина 400 тысяч рублей. Обвиняемыми по данному делу проходят 27-летний житель Подмосковья и 28-летний липчанин. Оба обвиняются в преступлении по уголовной статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере».

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