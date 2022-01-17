Дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Пронина направлено в суд

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Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении двух мошенников, похитивших у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина 400 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Следователями Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы телефонных мошенников. Они обвиняются в четырех эпизодах хищения денежных средств в крупном размере у столичных пенсионеров, — цитирует ее слова «МВД Медиа».

Неделю назад, 10 января, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.

По словам Нефедовой, обвиняемыми по данному делу проходят 27-летний житель Подмосковья и 28-летний липчанин. Оба обвиняются в преступлении по уголовной статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере».

Похищение денег у 96-летнего ветерана ВОВ

29 мая 2021 года на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако уже после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.