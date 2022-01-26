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Экономист объяснил, может ли биткоин заменить рубль

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Экономист объяснил, может ли биткоин заменить рубль
Фото: Pexels

Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение. Предлагаемые меры, по словам экспертов, позволят защитить права граждан.

В опубликованном 21 января докладе Банка России было предложено запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, к чему это приведет и может ли произойти слияние с другими валютами.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Заменит ли биткоин традиционные валюты

— За этим условным конфликтом могут стоять ведомственные интересы. Если мы имеем возможность обращения криптовалют, кроме рубля в качестве платежного средства, то здесь разницы между позицией ЦБ и Минфином быть не может, так как единственным платежным средством в России является рубль, — сказал эксперт.

Он отмечает, что важной является возможность покупки и продажи криптовалюты и будет ли она предметом инвестирования. С точки зрения закона любой российский гражданин может открыть счет за границей, уведомив налоговую, и покупать с этого счета все, что угодно, в том числе и криптовалюту.

— Но речь идет о возможности это делать внутри России. Интересы государства заключаются в том, чтобы поставить под налогообложение те доходы, которые граждане получают от инвестирования криптовалюты. Еще один интерес — появление собственной государственной электронной валюты.

25 января федеральный Минфин выступил против запрета криптовалют в России.

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