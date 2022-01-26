Серия занятий для учителей «Другие уроки» пройдет в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Серия занятий для учителей и школьников «Другие уроки» пройдет в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Вконтакте.

Встречи пройдут в онлайн формате при поддержке департамента образования и науки Москвы. Эксперты расскажут о самых востребованных профессиях в сфере IT и помогут школьникам увидеть свои таланты и понять, какая деятельность их привлекает.

— Сегодня в Москве мы развиваем предпрофессиональное образование на уровне старшей школы по восьми направлениям. Это медицинские, академические, инженерные, ИТ, кадетские, педагогические, предпринимательские и медиаклассы, в которых учится более половины всех старшеклассников, — уточнила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Первая встреча пройдет 29 января с 11 до 14:30. Эксперты обсудят возможность совмещения учебы в школе с работой, а также проведут серию тематических мастер-классов.

В 13 столичных вузах открыты онлайн-занятия для участников «Московского долголетия». 26 января 2022 года состоялся очередной выпуск студентов «Серебряного университета». 76 человек получили квалификацию «тьютор», «гувернер» и «цифровой куратор».