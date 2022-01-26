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В Московской области установят еще 25 тысяч камер системы «Безопасный регион»

Василий Плиткин

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В Московской области установят еще 25 тысяч камер системы «Безопасный регион»
Фото: Вечерняя Москва

В Московской области установят еще 25 тысяч камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале «Воробьев Live».

— Благодаря этому снизилась уличная преступность. С помощью систем видеонаблюдения в 2021-м раскрыто более 2 тысяч преступлений и выявлено около 4,7 тысячи административных правонарушений. Сейчас в регионе установлено более 82 тысяч камер, — написал губернатор.

По его словам, камеры могут следить за порядком даже в самых отдаленных уголках области, где не всегда рядом есть сотрудники полиции.

Также Воробьев отметил, что власти заинтересованы и дальше усиливать систему видеонаблюдения в Подмосковье.

— Нам очень важно, чтобы у каждого человека было ощущение безопасности, — добавил губернатор.

Также Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье находится на восьмом месте среди наиболее благополучных регионов России по уровню преступности.

Отдельно глава региона упомянул ситуацию с парковками и выделенными полосами. По его мнению, эту тему нужно отрегулировать вместе с жителями очень вдумчиво и грамотно.

ЦППК проанализировала данные пассажиропотока и определила пятерку подмосковных городов, куда жители Москвы предпочитают отправляться в выходные дни.

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