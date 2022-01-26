Устроившего поножовщину иностранца задержали в общежитии в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Волгина Карта всех событий

Правоохранители задержали в столичном общежитии иностранца, который напал с ножом на соседа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ Росгвардии в среду, 26 января.

Инцидент произошел на улице Академика Волгина между двумя зарубежными студентами. В ходе ссоры один из них взял нож и ударил им потерпевшего несколько раз в лицо.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его полицейским. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в одну из московских больниц. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве

11 января сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве с начала 2022 года пресекли более 160 преступлений. При этом 120 преступлений были совершены на улицах города и в других общественных местах, остальные — на охраняемых объектах.

В отношении лиц, которых задержали росгвардейцы, возбуждено порядка 100 уголовных дел за кражи и три — за незаконный оборот наркотиков. Помимо этого, сотрудники вневедомственной охраны пресекли около тысячи административных правонарушений.