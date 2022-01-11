Более 160 преступлений пресекли столичные росгвардейцы с начала года
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве с начала 2022 года пресекли более160 преступлений. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, 120 преступлений были совершены на улицах города и других общественных местах, остальные — на охраняемых объектах.
В отношении лиц, который удалось задержать росгвардейцам, возбуждено порядка 100 уголовных дел за кражи и три — за незаконный оборот наркотиков.
Помимо этого, сотрудники вневедомственной охраны пресекли около тысячи административных правонарушений. За первые дни года им удалось проверить более 7,6 тысячи автомобилей, из которых две машины числились в розыске.
Кроме того, за указанный период автопатрули столичной Росгвардии совершили 5,2 тысячи выездов по сигналам «тревога».
Накануне сообщалось, что росгвардейцы задержали гостей из ближнего зарубежья, которые напали с ножом на посетителей одного из столичных развлекательных заведений. У одного из них при проверке документов был обнаружен травматический пистолет, на который тот не имел разрешающих документов. У другого задержанного сотрудники вневедомственной охраны нашли нож со следами крови.