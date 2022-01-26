Стали известны условия введения ограничений в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Введение связанных с коронавирусом ограничений в Москве зависит от ситуации с заболеваемостью и госпитализацией в столице. Об этом в среду, 26 января, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, за два года, в течении которых Москва боролась с пандемией, были выработаны определенные правила введения дополнительных, достаточно жестких ограничений.

— На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности, и, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, что мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. В ближайшее время однозначно будет рост, но я надеюсь, что и с этим ростом мы справимся, — рассказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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Также заммэра сообщила, что на долю омикрона приходится 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом в Москве. По ее словам, новый штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации. Кроме того, отметила Ракова, кроме коронавируса в Москве растет заболеваемость ОРВИ.