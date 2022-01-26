Движение на участке внешней стороны 14-го километра МКАД перекроют с 29 января

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Движение на участке внешней стороны 14-го километра МКАД будет полностью перекрыто с 29 января по 3 февраля. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Напоминаем, что в связи со строительством развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля движение осуществляется по временной схеме, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: telegram/Дептранс. Оперативно

С детальным планом перекрытия можно ознакомиться на инфографике.

В ведомстве также попросили водителей воздержаться от поездок на автомобиле в район ограничений в часы пик.

До этого сообщалось, что съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД при движении в центр будет закрыт с 20 января. Вместо этого будет организован левый поворот со светофором для съезда на внутреннюю сторону МКАД. Подобная мера улучшит транспортную ситуацию во всем районе.