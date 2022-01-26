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Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса начались в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса начались в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса началось в Сеченовском университете. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что активная фаза исследования рассчитана на 180 дней. Около 400 участников получат сертификаты о вакцинации и денежное вознаграждение. Разработчиком вакцины выступает НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Вакцина по механизму иммунного ответа не имеет отличий от прочих вакцин с другим способом введения. Результаты проведенных доклинических исследований уже подтвердили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций (болезненность и уплотнение в месте укола, лихорадка). Кроме того, отмечается удобство простого способа введения назальной вакцины, передает ТАСС.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

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