Мужчина украл телефон у спящего пассажира на Киевском вокзале в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, укравшего телефон у спящего пассажира на Киевском вокзале. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова в среду, 26 января.

По словам представителя ведомства, потерпевший задремал в ожидании прибытия поезда. В какой-то момент его гаджет выпал из кармана. Случайный прохожий увидел это, подобрал гаджет и ушел в соседний зал.

Вскоре правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. Укравший телефон оказался ранее судимым жителем Подмосковья.

Он признал вину и раскаялся в содеянном, а также вернул устройство обратно. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», подозреваемый задержан.

19 января правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. По предварительным данным МВД, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.