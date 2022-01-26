«Это было ужасно»: Волочкова рассказала, почему ненавидит школьные столовые

Фото: instagram/volochkova_art

Около 83 процентов российских учеников недовольны качеством блюд, которые предлагаются им в школьных столовых. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга, проведенного Общественной палатой России (ОП) в сентябре-октябре пошлого года. «Вечерняя Москва» решила узнать у звезд отечественного шоу-бизнеса, насколько их устраивала школьная стряпня и какое блюдо особенно нравилось.

Как рассказала знаменитая экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, первое знакомство со школьной столовой у нее произошло в девять лет, когда она поступила в танцевальное училище. И после посещения «харчевни» у звездной танцовщицы остались не самые положительные воспоминания:

— Это было ужасно. Там была еда, которую я не ела совсем. Понимаете, я в девять лет, когда как раз пришла в балетное училище, отказалась от тех продуктов, которые, как мне казалось, могут помешать мне стать настоящей балериной. Я ела все очень легкое: салатные литься, овощи и ягодки. Мама мне все восемь лет моего обучения готовила котлеты овощные из кабачков, морковки, капусты и некалорийных ингредиентов.

Единственное, что будущая артистка позволяла себе в столовой, — это салат из тертой свеклы и яиц, призналась Волочкова:

— Я в столовую потом вообще не ходила. Еду, которую подавали, я не могла есть, хотя другие девочки-балерины там трапезничали. У меня просто была цель: я пришла в балет без данных, и мне приходилось сложнее, чем остальным. Я дополнительно себя растягивала, улучшала форму, занималась, чтобы оставаться в тонусе. И в этот период мне только столовой не хватало для полного счастья. У меня была мечта — стать балериной. Я даже научилась преодолевать чувство голода и по сей день обладаю таким даром, который есть не у всех.

Балерина призналась, что именно специальная диета и уникальные способности позволяют ей быстро сбрасывать лишний вес.