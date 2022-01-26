Мособлдума подготовит инициативу о праздновании 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Фото: И. Н. Крамской, портрет писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1879 г.

Мособлдума подготовит инициативу о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина в 2026 году, сообщила пресс-служба подмосковного заксобрания в среду, 26 января.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, абсолютно правильно, чтобы депутаты вышли с этой инициативой, ведь писатель родился на территории современной Московской области, в селе Спас-Угол Талдомского городского округа.

— Писатель создал яркие сатирические образы, много и самоиронично критиковал существующие порядки в своих произведениях, при этом сам долгое время проработал вице-губернатором и имел чин действительного статского советника — генерал-майора на сегодняшнем языке, — приводит слова Брынцалова пресс-служба Мособлдумы.

Он также отметил, что Салтыков-Щедрин — это один из столпов русской культуры, поэтому 200-летие со дня рождения писателя должно праздноваться на федеральном уровне.

Инициативу поддержали Кировская, Тульская и Рязанская области, Москва и Санкт-Петербург. Российская Академия наук подтвердила достоверность даты.

По итогам обсуждения было принято решение направить обращение Мособлдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о подготовке и проведении празднования.

Ранее депутат Мособлдумы заявил, что реализация программы школьного туризма в Московской области может дать экономические и социальные преимущества.