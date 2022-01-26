Почти три сотни новых школ откроют в России в 2022 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

292 школы планируется открыть в России в 2022 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства в среду, 26 января.

— С 2019 года открыто 699 школ на 358 тысяч мест. Из них 307 школ введено в рамках национального проекта «Образование». В этом году введем еще 292 школы, — сказал Кравцов.

Также он уточнил, что набранные темпы позволят до конца 2024 года ввести в эксплуатацию не мене 1,3 тысячи школ.

По словам министра, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще 317 детских садов. Всего за три года введено больше двух тысяч детских садов на 243 тысячи мест, из них в рамках национального проекта — больше половины — 1359, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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