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Чехия направит Украине четыре тысячи артиллерийских боеприпасов

Иван Юминов

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Чехия направит Украине четыре тысячи артиллерийских боеприпасов
Фото: Facebook / MinistryofDefence.UA

Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среду, 26 января.

— Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова анонсировала, что кабмин обсудит 26 января ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, отмечает РИА Новости.

26 января первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений. Партия «Единая Россия», как уточнил он, с тревогой относится к накачиванию Украины летальным оружием с Запада.

Страны НАТО не отрицают этого, а под эту «сурдинку» на Украину прибывают инструкторы и кадровые военные альянса, добавил политик. Они, по его мнению, готовят украинские военные подразделения к ведению боевых действий в городских условиях. При этом в ЛНР и ДНР выросло число обстрелов, в которых гибнут мирные люди, заключил Турчак.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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