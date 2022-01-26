Инвестор построит детский сад на 150 мест в Северном Медведкове

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Детский сад на 150 мест построит инвестор в составе жилой застройки в районе Северное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 26 января.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы, на заседании 20 января 2022 года согласилась с целесообразностью заключения договора на создание образовательного объекта в рамках жилой застройки в районе Северное Медведково по адресу улица Полярная, владение 39а (СВАО), — говорится в сообщении комитета.

Также, по словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, договор будет заключен с АО «Специализированный застройщик «ТМП № 20», соинвестором станет компания Capital Group, а fee-девелопером — группа ПИК.

Инвестор обеспечит строительство детского сада за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу.

Специалисты начали отделку здания строящейся общеобразовательной школы № 1557 в Зеленограде, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.