Bloomberg: США передали России ответ по гарантиям безопасности
США передали России письменный ответ на предложения в сфере безопасности. Об этом заявила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в среду, 26 января.
— Письменный ответ США России уже был доставлен, — отметила Джейкобс в Twitter.
20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.
По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.
Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».