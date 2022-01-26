Льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить почти 650 тысяч рабочих мест

Фото: Пресс-служба Совфеда

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 помогли поддержать более 26 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и сохранили 650 тысяч рабочих мест. Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. За два месяца действия программы бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов.

— В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей, — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Наибольший объем поддержки получили предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 востребованы московским бизнесом.

Он отметил, что за время действия программы этой мерой поддержки воспользовались более 2,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса Москвы, получивших кредиты по программе на 12,59 млрд рублей.

— На Москву приходится около 14 процентов объема кредитов, выданных в России. Программа ФОТ 3.0 вместе с комплексом антикризисных мер правительства Москвы поддержали московский МСП и способствовали восстановлению сектора после падения в начале пандемии: оборот московских малых и средних компаний в 2021 году вырос на 41 процент по сравнению с 2020 годом, — подчеркнул Ефимов.

Кроме того, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тысячи компаний, которые взяли кредиты весной-летом 2021 года в рамках первого этапа программы, снизилась ежемесячная финансовая нагрузка за счет продления срока погашения кредита до одного года.

Ранее в январе Ефимов сообщил, что показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года превысили 100 миллионов долларов.