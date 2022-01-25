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Показатели московского экспорта пищевой продукции за осень превысили 100 миллионов долларов

Евгений Белоусов

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Показатели московского экспорта пищевой продукции за осень превысили 100 миллионов долларов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года превысили 100 миллионов долларов. Об этом во вторник, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Так, в октябре столичный экспорт АПК увеличился на 29 процентов и почти на 31 процент в ноябре в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Кроме того, показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь-ноябрь 2021 года превысили 100 миллионов долларов, — рассказал он.

Так, например, за октябрь 2021 года Москва экспортировала продукцию в 93 страны. В этот период столица установила рекорд по экспорту товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.

Аналогичные высокие показатели наблюдались также в октябре и ноябре. По итогу сентября экспорт этой продукции достиг 100,01 миллиона долларов, в октябре — 106,68 миллиона долларов и в ноябре — 102,30 миллиона долларов.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что оборот столичных предприятий сфер торговли и услуг за 2021 год достиг отметки 14,7 триллиона рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2020 году.

Также сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции от московских производителей достиг почти 26,6 миллиарда рублей в период с января по октябрь 2021 года.

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