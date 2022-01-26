Посол США Салливан покинул здание МИД России с черной папкой в руках

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Посол США в России Джон Салливан покинул здание российского МИД после сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 января.

Дипломат покинул территорию внешнеполитического ведомства на автомобиле посольства. Салливан отказался отвечать на вопросы о цели визита, при этом в руках у него была черная папка, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.