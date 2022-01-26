Доктор Мясников призвал отменить массовое тестирование на COVID-19

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Массовое тестирование на коронавирус следует отменить в России из-за штамма «омикрон». Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в среду, 26 января.

— «Омикрон» сделал массовое тестирование бесполезным. Почему Британия и многие страны, казалось бы, парадоксально снимают все ограничения? — задался вопросом специалист.

Причина этого заключается в том, что они больше не работают, считает он. Новый вариант является «просто ОРЗ», от него не умирают, поэтому от тестирования нет «выхлопа», добавил врач.

Цепочку распространения «омикрона», по его словам, не получится прервать таким способом. Тесты следует оставить для выраженных случаев в больницах, когда важно знать, какой возбудитель вызвал пневмонию, подчеркнул он.

Если человек заболел ОРЗ, то ему необходимо остаться дома и отдохнуть от «суеты», добавил телеведущий. Людям не надо идти в поликлиники за тестами, а также пить какие-либо лекарства, кроме парацетамола, отметил Мясников в Instagram.

20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.