Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о возможной причастности Украины к взрыву автобуса в Воронеже

Иван Юминов

Происшествия
Стало известно о возможной причастности Украины к взрыву автобуса в Воронеже
Фото: voronezh.sledcom.ru

Украина, предположительно, имеет отношение к взрыву пассажирского автобуса в Воронеже в августе 2021 года. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в среду, 26 января.

— Как пояснил информированный собеседник, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП — не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины, — говорится в сообщении.

Взрыв, по данным издания, могли совершить для дестабилизации обстановки в области. Подозреваемые были также установлены, они попали в Россию по иностранным паспортам.

Местные спецслужбы, как считает источник, знали о возможной активности диверсионной группы. В связи с этим у руководства ФСБ появились вопросы к работе правоохранителей, отмечает «МК».

Взрыв в маршрутном автобусе произошел в Воронеже 12 августа 2021 года. В транспортном средстве находилось 35 пассажиров, травмы получили 24 человек, из них одна женщина скончалась.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. С пострадавшими и их родственниками бесплатно работали психологи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Читайте также:
Украина СМИ Воронежская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте