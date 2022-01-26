Стало известно о возможной причастности Украины к взрыву автобуса в Воронеже

Фото: voronezh.sledcom.ru

Украина, предположительно, имеет отношение к взрыву пассажирского автобуса в Воронеже в августе 2021 года. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в среду, 26 января.

— Как пояснил информированный собеседник, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП — не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины, — говорится в сообщении.

Взрыв, по данным издания, могли совершить для дестабилизации обстановки в области. Подозреваемые были также установлены, они попали в Россию по иностранным паспортам.

Местные спецслужбы, как считает источник, знали о возможной активности диверсионной группы. В связи с этим у руководства ФСБ появились вопросы к работе правоохранителей, отмечает «МК».

Взрыв в маршрутном автобусе произошел в Воронеже 12 августа 2021 года. В транспортном средстве находилось 35 пассажиров, травмы получили 24 человек, из них одна женщина скончалась.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. С пострадавшими и их родственниками бесплатно работали психологи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.